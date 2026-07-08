Украина сможет быстро производить Patriot, когда поймет как, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot после получения объяснений от США.
- Американский президент допустил возможность передачи Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
В ходе встречи с Владимиром Зеленским американский президент допустил, что США передадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"Я думаю, они смогут изготовить их довольно быстро. Как только мы объясним как", - сказал он журналистам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.