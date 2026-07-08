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Украина сможет быстро производить Patriot, когда поймет как, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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16:23 08.07.2026 (обновлено: 16:36 08.07.2026)
Украина сможет быстро производить Patriot, когда поймет как, заявил Трамп

Трамп: Украина сможет производить ракеты Patriot, когда поймет как

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot после получения объяснений от США.
  • Американский президент допустил возможность передачи Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
В ходе встречи с Владимиром Зеленским американский президент допустил, что США передадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"Я думаю, они смогут изготовить их довольно быстро. Как только мы объясним как", - сказал он журналистам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
США сами нуждаются в запасах ракет-перехватчиков для Patriot, заявил Трамп
Вчера, 16:25
 
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