Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

© REUTERS / Jonathan Ernst Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

Трамп заявил, что посетит Украину в подходящий момент

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время.

Он заявил, что предпочел бы поездку после завершения конфликта.

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время.

"Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент", - сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

В ходе своей встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент добавил, что предпочел бы посетить страну после того, как конфликт завершится.

"Я не уверен, что Секретная служба обрадовалась бы этому", - отметил Трамп.