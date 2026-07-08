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Трамп заявил, что посетит Украину в подходящий момент - РИА Новости, 08.07.2026
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16:21 08.07.2026 (обновлено: 17:59 08.07.2026)
Трамп заявил, что посетит Украину в подходящий момент

Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящий момент

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время.
  • Он заявил, что предпочел бы поездку после завершения конфликта.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время.
"Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент", - сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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В ходе своей встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент добавил, что предпочел бы посетить страну после того, как конфликт завершится.
"Я не уверен, что Секретная служба обрадовалась бы этому", - отметил Трамп.
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, сообщал его помощник Юрий Ушаков.
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В миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
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