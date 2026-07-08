Трамп заявил, что посетит Украину в подходящий момент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время.
- Он заявил, что предпочел бы поездку после завершения конфликта.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время.
В ходе своей встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент добавил, что предпочел бы посетить страну после того, как конфликт завершится.
"Я не уверен, что Секретная служба обрадовалась бы этому", - отметил Трамп.
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, сообщал его помощник Юрий Ушаков.