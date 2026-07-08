США будут работать над гарантиями безопасности для Украины, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над гарантиями безопасности для Украины.
- Заявление было сделано на полях саммита НАТО в Анкаре во время встречи с Владимиром Зеленским.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над гарантиями безопасности для Украины.
"Мы будем работать над гарантиями безопасности", - сказал Трамп журналистам во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.