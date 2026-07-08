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Трамп после визита в Анкару направится на базу американских ВВС в Британии - РИА Новости, 08.07.2026
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16:20 08.07.2026
Трамп после визита в Анкару направится на базу американских ВВС в Британии

Трамп заявил, что после визита в Анкару направится на базу ВВС США в Британии

© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что после визита в Анкару направится на авиабазу американских ВВС Милденхолл в Великобритании.
  • Он объяснил изменение маршрута желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что после визита в Анкару направится на авиабазу американских ВВС Милденхолл в Великобритании.
"Мы отправляем совершенно новый и по-настоящему впечатляющий (президентский борт - ред.) на военно-воздушную базу Милденхолл в Соединенном Королевстве... По старой памяти, мы отправимся из Турции в Милденхолл на бывшем президентском самолете", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Такое изменение маршрута американский лидер объяснил желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.
При этом из опубликованного ранее Белым домом расписания Трампа следует, что, после участия в саммите НАТО в Анкаре в среду вечером он должен был отправиться напрямую в Соединенные Штаты.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Трамп заявил, что США не намерены выходить из НАТО, пишет Reuters
Вчера, 15:27
 
В миреСШААнкара (провинция)ВеликобританияДональд ТрампНАТОСаммит НАТО
 
 
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