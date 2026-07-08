Трамп после визита в Анкару направится на базу американских ВВС в Британии

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что после визита в Анкару направится на авиабазу американских ВВС Милденхолл в Великобритании.

При этом из опубликованного ранее Белым домом расписания Трампа следует, что, после участия в саммите НАТО в Анкаре в среду вечером он должен был отправиться напрямую в Соединенные Штаты.