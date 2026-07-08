Трамп заявил о возможности продолжения переговоров с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики могут продолжить переговоры с Ираном для достижения итогового соглашения.

Центральное командование ВС США утверждало, что серия ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики, в том числе спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, могут продолжить переговоры с Ираном для достижения итогового соглашения.

"Наши ребята могут продолжить (переговоры с Ираном – ред.), понимаете, Стив великолепен, и Джаред, и все остальные парни", - сказал Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.