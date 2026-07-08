Трамп заявил о возможности продолжения переговоров с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики могут продолжить переговоры с Ираном для достижения итогового соглашения.
- Центральное командование ВС США утверждало, что серия ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики, в том числе спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, могут продолжить переговоры с Ираном для достижения итогового соглашения.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.