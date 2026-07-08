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Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство систем Patriot - РИА Новости, 08.07.2026
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16:16 08.07.2026 (обновлено: 16:22 08.07.2026)

Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство систем Patriot

© Фото : U.S. Army ЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : U.S. Army
ЗРК Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
  • Трамп заявил, что производство систем Patriot является сложным процессом.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"Одна из тем, о которой, я думаю, мы будем говорить сегодня, как раз о том... что мы дадим им право производить системы Patriot. Мы покажем им, как это делать. Это очень сложно", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.
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УкраинаСШАВ миреАнкара (провинция)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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