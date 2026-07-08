Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство систем Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
- Трамп заявил, что производство систем Patriot является сложным процессом.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"Одна из тем, о которой, я думаю, мы будем говорить сегодня, как раз о том... что мы дадим им право производить системы Patriot. Мы покажем им, как это делать. Это очень сложно", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.