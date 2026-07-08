Трамп утверждает, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности с США.
- Центральное командование ВС США утверждало, что серия ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности с Соединенными Штатами.
"Они нарушают соглашение каждый день", - сказал Трамп журналистам во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.