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Трамп утверждает, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности - РИА Новости, 08.07.2026
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16:10 08.07.2026 (обновлено: 16:14 08.07.2026)
Трамп утверждает, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности

Трамп заявил, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности с США

© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности с США.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что серия ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности с Соединенными Штатами.
"Они нарушают соглашение каждый день", - сказал Трамп журналистам во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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