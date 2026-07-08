Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью.
- Он заявил, что это "большая страна" и "большая сила".
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью.
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"Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила", – сказал американский президент на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
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