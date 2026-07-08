Трамп отметил хороший прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине за последние несколько недель был достигнут хороший прогресс.
- Трамп также заявил, что российское руководство и Киев хотят разрешения украинского конфликта.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс.
"Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше", - сказал Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Американский лидер также заявил, что российское руководство и Киев хотят разрешения украинского конфликта.