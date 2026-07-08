Трамп предупредил о продолжении американских атак на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует.
- Он предупредил, что американские атаки на Иран продолжатся и в дальнейших переговорах с республикой нет смысла.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран продолжатся в среду.
Ранее в среду американский лидер заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой якобы нет смысла.
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"Мы сильно ударили по ним вчера вечером. И, очень может быть, снова сильно ударим по ним сегодня вечером", - сказал он журналистам.
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