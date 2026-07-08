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Трамп предупредил о продолжении американских атак на Иран - РИА Новости, 08.07.2026
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15:58 08.07.2026 (обновлено: 16:10 08.07.2026)

Трамп предупредил о продолжении американских атак на Иран

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует.
  • Он предупредил, что американские атаки на Иран продолжатся и в дальнейших переговорах с республикой нет смысла.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран продолжатся в среду.
Ранее в среду американский лидер заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой якобы нет смысла.
«
"Мы сильно ударили по ним вчера вечером. И, очень может быть, снова сильно ударим по ним сегодня вечером", - сказал он журналистам.
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