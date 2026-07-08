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СМИ: Трамп не поднимал тему перемирия с Ираном на встрече лидеров НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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15:17 08.07.2026 (обновлено: 21:39 08.07.2026)
СМИ: Трамп не поднимал тему перемирия с Ираном на встрече лидеров НАТО

Reuters: Трамп не поднимал тему перемирия с Ираном на встрече лидеров НАТО

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует.
  • Во время встречи лидеров стран НАТО в Анкаре Трамп не упоминал вопрос о временном соглашении с Ираном и не повторял критику Испании, а также не затрагивал вопрос о принадлежности Гренландии.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не заявлял о прекращении действия временного соглашения с Ираном во время саммита НАТО в Анкаре, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник.
В среду Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует.
Однако на встрече лидеров стран НАТО в тот же день, Трамп не упоминал вопрос о временном соглашении с Ираном, утверждает источник.
По словам источника, на встрече Трамп не повторял критику Испании, которую ранее назвал "ужасным партнером по НАТО". Кроме того, он не затрагивал вопрос о принадлежности Гренландии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
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