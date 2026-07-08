СМИ: Трамп не поднимал тему перемирия с Ираном на встрече лидеров НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует.
- Во время встречи лидеров стран НАТО в Анкаре Трамп не упоминал вопрос о временном соглашении с Ираном и не повторял критику Испании, а также не затрагивал вопрос о принадлежности Гренландии.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не заявлял о прекращении действия временного соглашения с Ираном во время саммита НАТО в Анкаре, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник.
Однако на встрече лидеров стран НАТО в тот же день, Трамп не упоминал вопрос о временном соглашении с Ираном, утверждает источник.
По словам источника, на встрече Трамп не повторял критику Испании, которую ранее назвал "ужасным партнером по НАТО". Кроме того, он не затрагивал вопрос о принадлежности Гренландии.