Трамп попросил главу Минфина США прекратить торговлю с Испанией

"Мы больше не хотим вести никаких торговых дел с Испанией... Сделайте это немедленно. Даже не разговаривайте с ними. Они безнадежны. Они плохие люди... Они зарабатывают с нами так много денег, и мы сделаем так, что они станут зарабатывать намного меньше", - сказал Трамп, повернувшись в ходе встречи к Бессенту.