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Трамп попросил главу Минфина США прекратить торговлю с Испанией - РИА Новости, 08.07.2026
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15:05 08.07.2026 (обновлено: 15:10 08.07.2026)
Трамп попросил главу Минфина США прекратить торговлю с Испанией

Трамп дал устные инструкции Бессенту о прекращении торговли с Испанией

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре. 8 июля 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре. 8 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп попросил главу американского Минфина Скотта Бессента прекратить торговлю с Испанией.
  • Президент США назвал Испанию безнадежным случаем и ужасным партнером по альянсу.
  • Глава американского Минфина незамедлительно ответил "так точно".
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в устной форме попросил главу американского минфина Скотта Бессента прекратить торговлю с Испанией.
В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по альянсу.
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"Мы больше не хотим вести никаких торговых дел с Испанией... Сделайте это немедленно. Даже не разговаривайте с ними. Они безнадежны. Они плохие люди... Они зарабатывают с нами так много денег, и мы сделаем так, что они станут зарабатывать намного меньше", - сказал Трамп, повернувшись в ходе встречи к Бессенту.
Глава американского минфина незамедлительно ответил "так точно".
В ответ на заявления Трампа о правительство Испании назвало прекрасными социальные, культурные и экономические отношения с США и напомнило, что США имеют положительное торговое сальдо с Испанией, то есть получают выгоду от двусторонней торговли.
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