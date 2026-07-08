Трамп попросил главу Минфина США прекратить торговлю с Испанией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп попросил главу американского Минфина Скотта Бессента прекратить торговлю с Испанией.
- Президент США назвал Испанию безнадежным случаем и ужасным партнером по альянсу.
- Глава американского Минфина незамедлительно ответил "так точно".
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в устной форме попросил главу американского минфина Скотта Бессента прекратить торговлю с Испанией.
В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по альянсу.
"Мы больше не хотим вести никаких торговых дел с Испанией... Сделайте это немедленно. Даже не разговаривайте с ними. Они безнадежны. Они плохие люди... Они зарабатывают с нами так много денег, и мы сделаем так, что они станут зарабатывать намного меньше", - сказал Трамп, повернувшись в ходе встречи к Бессенту.
Глава американского минфина незамедлительно ответил "так точно".
В ответ на заявления Трампа о правительство Испании назвало прекрасными социальные, культурные и экономические отношения с США и напомнило, что США имеют положительное торговое сальдо с Испанией, то есть получают выгоду от двусторонней торговли.
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