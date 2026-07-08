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Трамп вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США - РИА Новости, 08.07.2026
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14:58 08.07.2026 (обновлено: 21:39 08.07.2026)
Трамп вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США

Bloomberg: Трамп на закрытом выступлении в Анкаре призвал Европу уважать США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил лидерам стран НАТО о необходимости большего уважения к Соединенным Штатам и увеличения военных расходов.
  • Трамп дал понять, что больше не хочет вести переговоры с иранцами, и выразил раздражение по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Трамп дал понять, что больше не хочет вести переговоры с иранцами, после чего вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США и увеличить свои военные расходы", - свидетельствуют собеседники агентства.
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Согласно его данным, значительную часть выступления Трампа, которое не транслировали СМИ, заняла тема Ирана. При этом, отмечает Блумберг, американский лидер "демонстрировал такое же раздражение, как и в публичных заявлениях" по этой теме.
Как отмечается в материале агентства, Трампа "явно разозлила" эскалация напряженности на Ближнем Востоке за последние 36 часов.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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