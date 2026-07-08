Трамп вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил лидерам стран НАТО о необходимости большего уважения к Соединенным Штатам и увеличения военных расходов.
- Трамп дал понять, что больше не хочет вести переговоры с иранцами, и выразил раздражение по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно его данным, значительную часть выступления Трампа, которое не транслировали СМИ, заняла тема Ирана. При этом, отмечает Блумберг, американский лидер "демонстрировал такое же раздражение, как и в публичных заявлениях" по этой теме.
Как отмечается в материале агентства, Трампа "явно разозлила" эскалация напряженности на Ближнем Востоке за последние 36 часов.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.