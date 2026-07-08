Трамп вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил лидерам стран НАТО о необходимости большего уважения к Соединенным Штатам и увеличения военных расходов.

Трамп дал понять, что больше не хочет вести переговоры с иранцами, и выразил раздражение по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы, утверждает агентство Президент США Дональд Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединенные Штаты и нарастить свои военные расходы, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп дал понять, что больше не хочет вести переговоры с иранцами, после чего вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США и увеличить свои военные расходы", - свидетельствуют собеседники агентства.

Согласно его данным, значительную часть выступления Трампа, которое не транслировали СМИ, заняла тема Ирана. При этом, отмечает Блумберг, американский лидер "демонстрировал такое же раздражение, как и в публичных заявлениях" по этой теме.

Как отмечается в материале агентства, Трампа "явно разозлила" эскалация напряженности на Ближнем Востоке за последние 36 часов.

Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.