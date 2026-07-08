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Трамп искренне хочет, чтобы США и Россия были партнерами, считает Симоньян - РИА Новости, 08.07.2026
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13:34 08.07.2026
Трамп искренне хочет, чтобы США и Россия были партнерами, считает Симоньян

Симоньян: Трамп искренне хочет, чтобы США и Россия были партнерами

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что президент США Дональд Трамп искренне хочет, чтобы Америка и Россия были партнерами.
  • Симоньян считает, что президенты США на самом деле не управляют своей страной.
  • Главред отметила, что есть слишком много подтверждений тому, что Америкой управляют не президенты, а какие-то другие силы, например, так называемое "глубинное государство".
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне хочет, чтобы Америка и Россия были партнерами, однако президенты США своей страной никогда не управляли самостоятельно, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Об этом она заявила в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю.
"Я считаю, что президент Трамп действительно искренне хочет поддерживать хорошие отношения с нашим президентом. Хочет, чтобы две великие страны - США и Россия - были настоящими друзьями и партнерами. Но я также считаю, что президенты США на самом деле не управляют своей страной и никогда не управляли", - сказала Симоньян.
Главред отметила, что все слышали о так называемом "глубинном государстве"- deep state, а также о всевозможных внутренних и внешних кругах, которые на самом деле управляют Америкой.
"Я не специалист и не эксперт по американской политике, но мы видели слишком много подтверждений этому, чтобы полагаться на то, что президент США говорит или не говорит", - добавила она.
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В миреСШААмерикаРоссияДональд ТрампМаргарита Симоньян
 
 
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