Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что президент США Дональд Трамп искренне хочет, чтобы Америка и Россия были партнерами.

Симоньян считает, что президенты США на самом деле не управляют своей страной.

Главред отметила, что есть слишком много подтверждений тому, что Америкой управляют не президенты, а какие-то другие силы, например, так называемое "глубинное государство".

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне хочет, чтобы Америка и Россия были партнерами, однако президенты США своей страной никогда не управляли самостоятельно, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Об этом она заявила в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю.

"Я считаю, что президент Трамп действительно искренне хочет поддерживать хорошие отношения с нашим президентом. Хочет, чтобы две великие страны - США и Россия - были настоящими друзьями и партнерами. Но я также считаю, что президенты США на самом деле не управляют своей страной и никогда не управляли", - сказала Симоньян.

Главред отметила, что все слышали о так называемом "глубинном государстве"- deep state, а также о всевозможных внутренних и внешних кругах, которые на самом деле управляют Америкой.