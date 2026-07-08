Трамп заявил, что Гренландия не важна для Дании, но важна для США

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия важна для Соединенных Штатов, но не важна для Дании.

Трамп считает, что Вашингтон по глупости вернул Гренландию Дании после оккупации ее нацистами во время Второй мировой войны.

Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова, на что власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова и отметили, что ожидают уважения их территориальной целостности.

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия важна для Соединенных Штатов, но не важна для Дании.

"Гренландия очень важна для Соединенных Штатов, но она не важна для Дании", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре.

По словам американского лидера, Вашингтон взял остров под защиту после оккупации Дании нацистами во время Второй мировой войны, но затем "по глупости" вернул его обратно.

"Фактически мы получили Гренландию, а потом по глупости вернули ее. Нам не следовало ее возвращать", - добавил Трамп.