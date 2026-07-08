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Трамп заявил, что Гренландия не важна для Дании, но важна для США - РИА Новости, 08.07.2026
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12:15 08.07.2026
Трамп заявил, что Гренландия не важна для Дании, но важна для США

Трамп: Гренландия важна для США, но не важна для Дании

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия важна для Соединенных Штатов, но не важна для Дании.
  • Трамп считает, что Вашингтон по глупости вернул Гренландию Дании после оккупации ее нацистами во время Второй мировой войны.
  • Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова, на что власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова и отметили, что ожидают уважения их территориальной целостности.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия важна для Соединенных Штатов, но не важна для Дании.
"Гренландия очень важна для Соединенных Штатов, но она не важна для Дании", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре.
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По словам американского лидера, Вашингтон взял остров под защиту после оккупации Дании нацистами во время Второй мировой войны, но затем "по глупости" вернул его обратно.
"Фактически мы получили Гренландию, а потом по глупости вернули ее. Нам не следовало ее возвращать", - добавил Трамп.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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