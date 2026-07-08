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Трамп заявил, что не видит пользы в обсуждениях с Ираном - РИА Новости, 08.07.2026
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11:23 08.07.2026 (обновлено: 11:30 08.07.2026)
Трамп заявил, что не видит пользы в обсуждениях с Ираном

Трамп: переговорщики США могут вести обсуждения с Ираном, но в этом нет пользы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить американским переговорщикам вести обсуждения с Ираном.
  • Трамп сказал, что не видит пользы в таких обсуждениях.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может позволить американским переговорщикам вести обсуждения с Ираном, но не видит в этом пользы.
"Я позволю нашим замечательным переговорщикам продолжать говорить, если они хотят, но я не вижу (в этом пользы - ред.)", - сказал он журналистам в Анкаре.
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