Трамп заявил, что не видит пользы в обсуждениях с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может позволить американским переговорщикам вести обсуждения с Ираном, но не видит в этом пользы.

"Я позволю нашим замечательным переговорщикам продолжать говорить, если они хотят, но я не вижу (в этом пользы - ред.)", - сказал он журналистам в Анкаре.