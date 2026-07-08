Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 08.07.2026 (обновлено: 12:58 08.07.2026)
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на саммите НАТО

Politico: Трамп сорвал надежды союзников на договоренности на саммите НАТО

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны — члены НАТО предвкушали заключение новых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, но он выступил резко и расстроил их планы, пишет Politico.
  • Представители НАТО опасаются, что жесткая риторика Трампа сохранится во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны — члены НАТО предвкушали заключение новых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, однако он расстроил их планы, пишет Politico.

"Союзники Америки по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении для заключения сделок. Вместо этого он выступил резко, заставив союзников в очередной раз усомниться в его приверженности их защите", — говорится в публикации.
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Цель Америки". В США выступили со срочным призывом в отношении России
Вчера, 09:26
Кроме того, представители НАТО опасаются, что жесткая риторика Трампа сохранится и во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров с Владимиром Зеленским.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.

Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Мендель сделала заявление после слов Трампа об украинском конфликте
Вчера, 08:34
 
В миреЕвропаДональд ТрампСШАТурцияНАТОВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала