На Западе забили тревогу из-за произошедшего на саммите НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны — члены НАТО предвкушали заключение новых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, но он выступил резко и расстроил их планы, пишет Politico.
- Представители НАТО опасаются, что жесткая риторика Трампа сохранится во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны — члены НАТО предвкушали заключение новых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, однако он расстроил их планы, пишет Politico.
"Союзники Америки по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении для заключения сделок. Вместо этого он выступил резко, заставив союзников в очередной раз усомниться в его приверженности их защите", — говорится в публикации.
"Союзники Америки по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении для заключения сделок. Вместо этого он выступил резко, заставив союзников в очередной раз усомниться в его приверженности их защите", — говорится в публикации.
Кроме того, представители НАТО опасаются, что жесткая риторика Трампа сохранится и во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров с Владимиром Зеленским.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.