На Западе забили тревогу из-за произошедшего на саммите НАТО

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны — члены НАТО предвкушали заключение новых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, однако он расстроил их планы, пишет Politico.



"Союзники Америки по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении для заключения сделок. Вместо этого он выступил резко, заставив союзников в очередной раз усомниться в его приверженности их защите", — говорится в публикации.