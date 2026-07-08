В Краснодарском крае работают над созданием запасов топлива

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ, власти Краснодарского края и нефтяные компании принимают необходимые меры для формирования достаточных запасов топлива на территории края, сообщили в министерстве по итогам выездного совещания министра энергетики Сергея Цивилева по актуальным вопросам работы ТЭК Кубани.