В Краснодарском крае работают над созданием запасов топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэнерго РФ, власти Краснодарского края и нефтяные компании принимают меры для формирования достаточных запасов топлива в регионе.
- Основное внимание уделяется обеспечению населения и экономики Краснодарского края необходимыми объемами топливных ресурсов в период проведения полевых работ и туристического сезона.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ, власти Краснодарского края и нефтяные компании принимают необходимые меры для формирования достаточных запасов топлива на территории края, сообщили в министерстве по итогам выездного совещания министра энергетики Сергея Цивилева по актуальным вопросам работы ТЭК Кубани.
"Основное внимание было уделено обеспечению населения и экономики Краснодарского края необходимыми объемами топливных ресурсов, что имеет особое значение в период проведения полевых работ и традиционного туристического сезона. Сергей Цивилев отметил, что данный вопрос находится на особом контроле Минэнерго России. Ведомством совместно с региональными властями и нефтяными компаниями принимаются необходимые меры для формирования достаточных запасов топлива на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.