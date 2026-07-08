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В Краснодарском крае работают над созданием запасов топлива - РИА Новости, 08.07.2026
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21:02 08.07.2026 (обновлено: 21:49 08.07.2026)
В Краснодарском крае работают над созданием запасов топлива

Минэнерго и власти Краснодарского края работают над созданием запасов топлива

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэнерго РФ, власти Краснодарского края и нефтяные компании принимают меры для формирования достаточных запасов топлива в регионе.
  • Основное внимание уделяется обеспечению населения и экономики Краснодарского края необходимыми объемами топливных ресурсов в период проведения полевых работ и туристического сезона.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ, власти Краснодарского края и нефтяные компании принимают необходимые меры для формирования достаточных запасов топлива на территории края, сообщили в министерстве по итогам выездного совещания министра энергетики Сергея Цивилева по актуальным вопросам работы ТЭК Кубани.
"Основное внимание было уделено обеспечению населения и экономики Краснодарского края необходимыми объемами топливных ресурсов, что имеет особое значение в период проведения полевых работ и традиционного туристического сезона. Сергей Цивилев отметил, что данный вопрос находится на особом контроле Минэнерго России. Ведомством совместно с региональными властями и нефтяными компаниями принимаются необходимые меры для формирования достаточных запасов топлива на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияКраснодарский крайСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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