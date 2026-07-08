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Россия начнет импортировать топливо из других стран, заявил Новак - РИА Новости, 08.07.2026
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18:03 08.07.2026 (обновлено: 21:43 08.07.2026)
Россия начнет импортировать топливо из других стран, заявил Новак

Новак: Россия начнет импортировать топливо из других стран

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в июле начинает импорт топлива из других стран.
  • Правительство РФ приняло меры для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и налоговые стимулы для импорта и роста производства.
  • Росавиация сообщила, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в июле начинает импорт топлива из других стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительно объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса", - сказал он на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Новак отметил, что кабмин также отработал с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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