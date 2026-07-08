Россия начнет импортировать топливо из других стран, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия в июле начинает импорт топлива из других стран.
- Правительство РФ приняло меры для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и налоговые стимулы для импорта и роста производства.
- Росавиация сообщила, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в июле начинает импорт топлива из других стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительно объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса", - сказал он на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Новак отметил, что кабмин также отработал с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.