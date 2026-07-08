Жители Красного Лимана ждут его освобождения, рассказал боец ВС России

"Мирные жители, как правило, говорят, что им идти некуда и то, что они давно ждали нас, чтобы освободить город и зажить спокойно. Просят помощи, как правило, рассказывают, что когда в городе находился противник – заходили в квартиры, все у них забирали – воду, еду, какие-то бытовые приборы", - сказал Тобол.