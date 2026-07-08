Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирные жители Красного Лимана ждут освобождения города и просят помощи в обеспечении водой и пищей.
- Российские бойцы помогают местным жителям, обеспечивая их едой и водой.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мирные жители Красного Лимана ждут освобождения города, российские бойцы обеспечивают их едой и водой, рассказал Минобороны РФ командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Тобол.
"Мирные жители, как правило, говорят, что им идти некуда и то, что они давно ждали нас, чтобы освободить город и зажить спокойно. Просят помощи, как правило, рассказывают, что когда в городе находился противник – заходили в квартиры, все у них забирали – воду, еду, какие-то бытовые приборы", - сказал Тобол.
Поэтому, по его словам, мирные жители просят помощи в обеспечении водой и пищей.
"Конечно, помогаем. Наш солдат, как говорится, бабушке последнее отдаст всегда и поделится. Помощь местному населению постоянно идет", - сказал командир.
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