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ВСУ в Красном Лимане истощены полностью, сообщил боец ВС России - РИА Новости, 08.07.2026
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14:47 08.07.2026
ВСУ в Красном Лимане истощены полностью, сообщил боец ВС России

Тобол: ВСУ в Красном Лимане истощены полностью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 19-го танкового полка группировки войск «Запад» с позывным Тобол сообщил, что ВСУ в Красном Лимане полностью истощены.
  • Российские военнослужащие уничтожили логистические маршруты ВСУ и ведут зачистку города, выявляя солдат противника.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ в Красном Лимане истощены полностью, российские военнослужащие уничтожают всю их логистику, сообщил командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Тобол.
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"Противник уже истощен полностью, это все по данным как моей, так и дивизионной разведки. Основные артерии уже перекрыты, то есть уничтожается сто процентов. Проблемных вопросов у них очень много, именно с логистикой, потому что все логистические маршруты мы им обрезали полностью", - приводит слова Тобола Минобороны РФ.
Он отметил, что бойцы "Запада" точечно выбивают остатки противника, так как в городе остается гражданское население.
Тобол уточнил, что сейчас его полк ведет зачистку Красного Лимана, постоянно выявляет солдат противника, которые пытаются переодеваться в гражданскую одежду.
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БезопасностьКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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