Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир 19-го танкового полка группировки войск «Запад» с позывным Тобол сообщил, что ВСУ в Красном Лимане полностью истощены.
- Российские военнослужащие уничтожили логистические маршруты ВСУ и ведут зачистку города, выявляя солдат противника.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ в Красном Лимане истощены полностью, российские военнослужащие уничтожают всю их логистику, сообщил командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Тобол.
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"Противник уже истощен полностью, это все по данным как моей, так и дивизионной разведки. Основные артерии уже перекрыты, то есть уничтожается сто процентов. Проблемных вопросов у них очень много, именно с логистикой, потому что все логистические маршруты мы им обрезали полностью", - приводит слова Тобола Минобороны РФ.
Он отметил, что бойцы "Запада" точечно выбивают остатки противника, так как в городе остается гражданское население.
Тобол уточнил, что сейчас его полк ведет зачистку Красного Лимана, постоянно выявляет солдат противника, которые пытаются переодеваться в гражданскую одежду.
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