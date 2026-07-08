ВСУ в Красном Лимане истощены полностью, сообщил боец ВС России

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"Противник уже истощен полностью, это все по данным как моей, так и дивизионной разведки. Основные артерии уже перекрыты, то есть уничтожается сто процентов. Проблемных вопросов у них очень много, именно с логистикой, потому что все логистические маршруты мы им обрезали полностью", - приводит слова Тобола Минобороны РФ.