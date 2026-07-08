Хачанов и Бублик станут участниками фестиваля тенниса в Москве

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Карен Хачанов и Александр Бублик примут участие в выставочном матче на "Фестивале тенниса в Москве", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках столицы с 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

В рамках фестивальной недели на кортах школы тенниса "Белокаменная" спортсмены до 13 лет сразятся за победу в детском турнире первой категории Российского теннисного тура. В это время на открытых площадках Национального теннисного центра имени Х.А. Самаранча состоится ветеранский турнир "Кубок Московского спорта". Болельщики смогут поддержать участников обоих соревнований.

Центральной площадкой фестиваля станут открытые корты Дворца тенниса "Лужники". 11 июля здесь пройдут активности для всех желающих: игры с надувными гигантскими ракетками и аквагрим. Посетители также могут поучаствовать в автограф-сессиях, бесплатных теннисных уроках и интерактивной игре "Волшебный корт". Танцевальные номера с теннисной атрибутикой покажет коллектив "Динамит". Также гости смогут увидеть живые статуи, раскрашенные в серебро и золото. Главным спортивным событием дня станет шоу-матч Хачанова и Бублика.