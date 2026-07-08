Рейтинг@Mail.ru
Хачанов и Бублик станут участниками фестиваля тенниса в Москве - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 08.07.2026
Хачанов и Бублик станут участниками фестиваля тенниса в Москве

Хачанов и Бублик поучаствуют в выставочном матче фестиваля тенниса в Москве

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыФестиваль тенниса в Москве
Фестиваль тенниса в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Фестиваль тенниса в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Карен Хачанов и Александр Бублик примут участие в выставочном матче на "Фестивале тенниса в Москве", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.
Фестиваль пройдет на нескольких площадках столицы с 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
В рамках фестивальной недели на кортах школы тенниса "Белокаменная" спортсмены до 13 лет сразятся за победу в детском турнире первой категории Российского теннисного тура. В это время на открытых площадках Национального теннисного центра имени Х.А. Самаранча состоится ветеранский турнир "Кубок Московского спорта". Болельщики смогут поддержать участников обоих соревнований.
Центральной площадкой фестиваля станут открытые корты Дворца тенниса "Лужники". 11 июля здесь пройдут активности для всех желающих: игры с надувными гигантскими ракетками и аквагрим. Посетители также могут поучаствовать в автограф-сессиях, бесплатных теннисных уроках и интерактивной игре "Волшебный корт". Танцевальные номера с теннисной атрибутикой покажет коллектив "Динамит". Также гости смогут увидеть живые статуи, раскрашенные в серебро и золото. Главным спортивным событием дня станет шоу-матч Хачанова и Бублика.
Особые активности подготовлены на 11 и 12 июля и на площадке в парке "Ходынское поле". Участники смогут примерить на себя очки виртуальной реальности, поиграть в 3D-теннис и "Закрутиху" – игру для двух участников, цель которой – закрутить привязанный к шесту мяч с помощью удара ракеткой, – пройти специальную полосу препятствий на батуте и поиграть в теннис.
 
МоскваСпортЛужникиМероприятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала