Краткий пересказ от РИА ИИ Российская Федерация остается единственным партнером, готовым оказывать гуманитарную и экономическую помощь жителям Гагаузской автономии и всей Молдавии, заявила экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.

В Москве была представлена книга находящейся в заключении главы Гагаузии Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор Евгении Гуцул о семи годах лишения свободы.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На фоне жесткого давления со стороны Кишинева и ЕС Российская Федерация остается единственным партнером, готовым оказывать реальную гуманитарную и экономическую помощь жителям Гагаузской автономии и всей Молдавии, заявила в Москве экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.

Москве в среду была представлена книга находящейся в заключении главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования".

"Когда Кишинев заблокировал счета Гагаузии, когда людей оставили без обещанных надбавок, именно Россия протянула руку помощи — через карты "Мир", через экономические проекты, которые инициировали Илан Шор и Евгения Гуцул. Сегодня для нашего народа Россия - это не просто геополитический выбор, это единственная надежда на выживание в условиях тотальной нищеты и диктатуры", - сказала Таубер.

Она отметила, что именно за этот курс на сближение с Москвой Гуцул и поплатилась свободой.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, в связи с чем власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в жестком политическом давлении на автономию.