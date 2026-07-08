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Экс-депутат Таубер назвала Россию единственным партнером для Гагаузии - РИА Новости, 08.07.2026
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21:32 08.07.2026 (обновлено: 21:50 08.07.2026)
Экс-депутат Таубер назвала Россию единственным партнером для Гагаузии

Экс-депутат Таубер: Россия остается единственным партнером по Гагаузии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская Федерация остается единственным партнером, готовым оказывать гуманитарную и экономическую помощь жителям Гагаузской автономии и всей Молдавии, заявила экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.
  • В Москве была представлена книга находящейся в заключении главы Гагаузии Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».
  • Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор Евгении Гуцул о семи годах лишения свободы.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На фоне жесткого давления со стороны Кишинева и ЕС Российская Федерация остается единственным партнером, готовым оказывать реальную гуманитарную и экономическую помощь жителям Гагаузской автономии и всей Молдавии, заявила в Москве экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.
В Москве в среду была представлена книга находящейся в заключении главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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"Когда Кишинев заблокировал счета Гагаузии, когда людей оставили без обещанных надбавок, именно Россия протянула руку помощи — через карты "Мир", через экономические проекты, которые инициировали Илан Шор и Евгения Гуцул. Сегодня для нашего народа Россия - это не просто геополитический выбор, это единственная надежда на выживание в условиях тотальной нищеты и диктатуры", - сказала Таубер.
Она отметила, что именно за этот курс на сближение с Москвой Гуцул и поплатилась свободой.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, в связи с чем власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в жестком политическом давлении на автономию.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за укрепление связей с РФ. В августе 2025 года суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии "Шор", в мае 2026 года апелляция оставила приговор в силе. Оппозиция заявляет о жестком политическом давлении со стороны команды президента Майи Санду.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Гуцул заявила, что встреча с Путиным стала главным событием в ее жизни
27 мая, 11:22
 
В миреМолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулМарина ТауберМайя СандуЕвросоюзПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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