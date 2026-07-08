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В Татарстане два человека пострадали при атаке ВСУ на частный жилой дом - РИА Новости, 08.07.2026
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09:00 08.07.2026 (обновлено: 09:14 08.07.2026)

В Татарстане два человека пострадали при атаке ВСУ на частный жилой дом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тукаевском районе Татарстана частный жилой дом подвергся атаке БПЛА.
  • Два человека пострадали, но их жизни ничего не угрожает.
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Частный жилой дом подвергся атаке БПЛА в Тукаевском районе Татарстана, два человека пострадали, сообщила пресс-служба главы республики.
Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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