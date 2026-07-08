В Татарстане два человека пострадали при атаке ВСУ на частный жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тукаевском районе Татарстана частный жилой дом подвергся атаке БПЛА.
- Два человека пострадали, но их жизни ничего не угрожает.
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Частный жилой дом подвергся атаке БПЛА в Тукаевском районе Татарстана, два человека пострадали, сообщила пресс-служба главы республики.
"В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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