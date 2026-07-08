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Нестабильность негативно отражается на работе ОЗХО, заявил Тарабрин - РИА Новости, 08.07.2026
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22:48 08.07.2026
Нестабильность негативно отражается на работе ОЗХО, заявил Тарабрин

Тарабрин: глобальная нестабильность негативно отражается на работе ОЗХО

© Фото : Посольство России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Владимир Тарабрин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что глобальная нестабильность негативно отражается на работе организации.
  • Он отметил, что западные государства стремятся использовать ОЗХО для сведения политических счетов с неугодными им правительствами.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глобальная нестабильность самым негативным образом отражается на работе ОЗХО, заявил в среду постоянный представитель России при организации Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
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"Глобальная нестабильность самым негативным образом отражается на работе нашей организации", - сказал Тарабрин, текст выступления которого на сессии есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, западные государства под предлогом мнимых нарушений Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО) стремятся использовать техническую по своей сути организацию для сведения политических счетов с неугодными им правительствами.
"Если посмотреть на список стран, к которым предъявляются безосновательные и бездоказательные претензии, то удивительным образом окажется, что с подавляющим большинством из них у представителей так называемого золотого миллиарда имеются политические трения, порой даже переходящие в горячую фазу", - добавил постпред.
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