Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что глобальная нестабильность негативно отражается на работе организации.
- Он отметил, что западные государства стремятся использовать ОЗХО для сведения политических счетов с неугодными им правительствами.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глобальная нестабильность самым негативным образом отражается на работе ОЗХО, заявил в среду постоянный представитель России при организации Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Глобальная нестабильность самым негативным образом отражается на работе нашей организации", - сказал Тарабрин, текст выступления которого на сессии есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, западные государства под предлогом мнимых нарушений Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО) стремятся использовать техническую по своей сути организацию для сведения политических счетов с неугодными им правительствами.
"Если посмотреть на список стран, к которым предъявляются безосновательные и бездоказательные претензии, то удивительным образом окажется, что с подавляющим большинством из них у представителей так называемого золотого миллиарда имеются политические трения, порой даже переходящие в горячую фазу", - добавил постпред.