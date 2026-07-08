Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что глобальная нестабильность негативно отражается на работе организации.

Он отметил, что западные государства стремятся использовать ОЗХО для сведения политических счетов с неугодными им правительствами.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глобальная нестабильность самым негативным образом отражается на работе ОЗХО, заявил в среду постоянный представитель России при организации Владимир Тарабрин.

В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.

"Глобальная нестабильность самым негативным образом отражается на работе нашей организации", - сказал Тарабрин, текст выступления которого на сессии есть в распоряжении РИА Новости.

По его словам, западные государства под предлогом мнимых нарушений Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО) стремятся использовать техническую по своей сути организацию для сведения политических счетов с неугодными им правительствами.