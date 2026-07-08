Беспилотники ВСУ повредили два танкера в Таганрогском заливе.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Два человека получили незначительные ранения", — написал он в канале на платформе " Макс ".

Одному из пострадавших оказали помощь на месте. Другого доставили в больницу, но от госпитализации он отказался.