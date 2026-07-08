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Беспилотники ВСУ повредили два танкера в Таганрогском заливе - РИА Новости, 08.07.2026
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07:21 08.07.2026 (обновлено: 08:51 08.07.2026)
Беспилотники ВСУ повредили два танкера в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе украинские БПЛА повредили два танкера

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид Таганрогского порта на Азовском море
Вид Таганрогского порта на Азовском море - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид Таганрогского порта на Азовском море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ повредили два танкера в Таганрогском заливе.
  • Два человека получили незначительные ранения.
  • Разлива нефтепродуктов не произошло.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«

"Два человека получили незначительные ранения", — написал он в канале на платформе "Макс".

Одному из пострадавших оказали помощь на месте. Другого доставили в больницу, но от госпитализации он отказался.
Как уточнил глава региона, суда направлялись в Ростов-на-Дону. Они шли пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов не произошло.
Всего за ночь над областью сбили около 70 беспилотников. Атакам подверглись 11 районов и два города.
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуПроисшествияЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
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