Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ повредили два танкера в Таганрогском заливе.
- Два человека получили незначительные ранения.
- Разлива нефтепродуктов не произошло.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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"Два человека получили незначительные ранения", — написал он в канале на платформе "Макс".
Одному из пострадавших оказали помощь на месте. Другого доставили в больницу, но от госпитализации он отказался.
Как уточнил глава региона, суда направлялись в Ростов-на-Дону. Они шли пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов не произошло.
Всего за ночь над областью сбили около 70 беспилотников. Атакам подверглись 11 районов и два города.
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