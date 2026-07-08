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Минпромторг анонсировал расширение списка локализованных авто для такси - РИА Новости, 08.07.2026
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17:11 08.07.2026
Минпромторг анонсировал расширение списка локализованных авто для такси

Минпромторг: список авто для такси пополнят модели Jetour, Tenet, Omoda и Jeland

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Список локализованных автомобилей для такси в скором времени пополнят модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.
  • На сегодняшний день перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарки, составляют 28 моделей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Список локализованных автомобилей для такси в скором времени пополнят модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jeland, сообщили в Минпромторге России.
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"В ближайшее время список будет расширен за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации", - говорится в сообщении.
Перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарки, на сегодняшний день составляют 28 моделей брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO и Jetour.
Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей, а для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.
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Эти критерии выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
В Минпромторге подчеркнули, что для соответствия автомобиля третьему критерию кабмином РФ согласованы дополнительные условия, на основе которых может быть принято соответствующее решение.
"Возможность включения модели в перечень рассматривается в том случае, если автомобиль набирает не менее 1500 баллов локализации без учета НИОКР, а инвестиции компании-изготовителя в развитие производства за последние два года составляют не менее 10 миллиардов рублей", - пояснили в ведомстве.
Там заверили, что все новые модели, готовящиеся к включению в список, соответствуют вышеуказанным параметрам.
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