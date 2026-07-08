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На Таймыре появится уникальное стадо домашних северных оленей - РИА Новости, 08.07.2026
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08:48 08.07.2026
На Таймыре появится уникальное стадо домашних северных оленей

На Таймыре создадут уникальное стадо домашних северных оленей

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкСеверный олень
Северный олень - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Северный олень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Красноярского края выделили 28 миллионов рублей на гранты в поддержку коренных малочисленных народов региона.
  • Одним из проектов-победителей стало создание племенного стада домашних северных оленей численностью 1,1 тысячи голов.
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили 28 миллионов рублей на гранты в поддержку коренных малочисленных народов региона, на один из них на Таймыре создадут уникальное стадо домашних северных оленей, сообщает агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
"В крае распределили гранты в поддержку коренных малочисленных народов. Победителями стали 25 проектов, которые получат 28 миллионов рублей на сохранение традиционных промыслов и культуры. Новым направлением поддержки стало научное сопровождение домашнего северного оленеводства", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, проект-победитель этой номинации планирует создать племенное стадо численностью 1,1 тысячи голов. До 2030 года специалисты КрасГАУ проведут оценку поголовья и разработают программу селекционно-племенной работы. Это позволит повысить эффективность домашнего оленеводства и сохранить один из традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Севера.
Гранты также направят и на развитие промыслов. Победители конкурса займутся заготовкой, переработкой и сбытом дикоросов, рыбы, продукции домашнего северного оленеводства, а также камуса, рогов и пантов. Средства пойдут на покупку спецтехники и оборудования, создание заготовительных и перерабатывающих пунктов, модернизацию материально-технической базы общин и предпринимателей, расширение производства и рынков сбыта.
Ожидается, что реализация проектов позволит переработать более 160 тонн продукции и создать около 100 рабочих мест.
Также за счет грантов в регионе появятся этнокультурные пространства и мини-музеи, пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, традиционному рыболовству. Кроме этого, планируют создать анимационные фильмы по мотивам эвенкийских сказок, обновить национальные костюмы творческих коллективов, организовать образовательный курс для развития предпринимательских компетенций у жителей Севера и реализовать программы по изучению родных языков, семейных традиций и истории родов.
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"Грантовая поддержка остается одним из наиболее востребованных инструментов государственной помощи коренных народов. Такой подход помогает не только сохранять традиционный уклад жизни, но и создавать условия для устойчивого развития северных территорий", – сказал глава краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.
Размер грантов составляет от 400 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Финансирование предоставляют в рамках краевой госпрограммы по сохранению и развитию традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
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Красноярский крайТаймыр
 
 
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