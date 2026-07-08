Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданина России задержали в международном аэропорту Пхукета за попытку контрабандного вывоза марихуаны.

Общая масса обнаруженной марихуаны составила 17,6 килограмма.

БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Гражданин России задержан таможней аэропорта таиландского туристического острова Пхукет за попытку контрабандного вывоза из Таиланда 17,6 килограмма марихуаны, сообщает в среду новостной портал Гражданин России задержан таможней аэропорта таиландского туристического острова Пхукет за попытку контрабандного вывоза из Таиланда 17,6 килограмма марихуаны, сообщает в среду новостной портал Phuket News

"Гражданин России был задержан таможней в Международном аэропорту Пхукета при попытке контрабандного вывоза из Таиланда цветов каннабиса в вакуумных упаковках и смолы каннабиса общей массой 17,6 килограмма, спрятанных в двух чемоданах", - сообщает портал.

Издание также сообщает, что после вскрытия чемоданов и обнаружения спрятанной в них марихуаны, 30-летний россиянин признался, что чемоданы и груз принадлежат ему.

"Таможня предупредила задержанного об ответственности по таиландскому законодательству за попытку вывоза товаров без предъявления таможне и уплаты таможенных пошлин и передала задержанного сотрудникам полицейского участка района Сакху для дальнейших действий в соответствии с законом", - сообщает портал.

Марихуана частично легализована в Таиланде для медицинских целей, однако несовершенство закона о медицинской марихуане, принятого во время пандемии коронавирусной инфекции, вызвало необходимость принятия новой версии этого закона, над которой в настоящее время работает в парламенте депутатская группа правящей коалиции.