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В Таиланде россиянина заподозрили в контрабанде марихуаны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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15:44 08.07.2026
В Таиланде россиянина заподозрили в контрабанде марихуаны, пишут СМИ

Phuket News: на Пхукете задержали россиянина за попытку вывоза 17,6 кг марихуаны

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданина России задержали в международном аэропорту Пхукета за попытку контрабандного вывоза марихуаны.
  • Общая масса обнаруженной марихуаны составила 17,6 килограмма.
БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Гражданин России задержан таможней аэропорта таиландского туристического острова Пхукет за попытку контрабандного вывоза из Таиланда 17,6 килограмма марихуаны, сообщает в среду новостной портал Phuket News.
"Гражданин России был задержан таможней в Международном аэропорту Пхукета при попытке контрабандного вывоза из Таиланда цветов каннабиса в вакуумных упаковках и смолы каннабиса общей массой 17,6 килограмма, спрятанных в двух чемоданах", - сообщает портал.
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Издание также сообщает, что после вскрытия чемоданов и обнаружения спрятанной в них марихуаны, 30-летний россиянин признался, что чемоданы и груз принадлежат ему.
"Таможня предупредила задержанного об ответственности по таиландскому законодательству за попытку вывоза товаров без предъявления таможне и уплаты таможенных пошлин и передала задержанного сотрудникам полицейского участка района Сакху для дальнейших действий в соответствии с законом", - сообщает портал.
Марихуана частично легализована в Таиланде для медицинских целей, однако несовершенство закона о медицинской марихуане, принятого во время пандемии коронавирусной инфекции, вызвало необходимость принятия новой версии этого закона, над которой в настоящее время работает в парламенте депутатская группа правящей коалиции.
Власти Таиланда неоднократно предупреждали иностранных туристов о незаконности попыток вывоза из страны легально приобретенной в Таиланде марихуаны и любых ее производных и продуктов, изготовленных с ее применением.
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