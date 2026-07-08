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Т-Банк запустил всероссийскую бизнес-экспедицию - РИА Новости, 08.07.2026
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14:58 08.07.2026
Т-Банк запустил всероссийскую бизнес-экспедицию

Т-Банк запустил проект "Локальный код" для изучения бизнеса в регионах

© Фото предоставлено пресс-службой Т-БанкаТ-Банк запустил всероссийскую бизнес-экспедицию
Т-Банк запустил всероссийскую бизнес-экспедицию - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Т-Банка
Т-Банк запустил всероссийскую бизнес-экспедицию
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил проект "Локальный код", направленный на изучение особенностей предпринимательства, поддержку и развитие деловой активности в регионах, говорится в сообщении компании.
В числе задач проекта - создание эффективной платформы для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России, исследование и выявление бизнес-лидеров региона и перспективных ниш, а также создание "карты" локального бизнеса в регионах.
"Локальный код" пройдет в экспедиционном формате и объединит фестивали, мероприятия для предпринимателей и бизнес-исследования на местах. Экспедиция стартовала во Владивостоке и далее отправится по маршруту Новосибирск — Екатеринбург — Казань — Краснодар. Кроме крупных мероприятий по маршруту запланированы пять остановок — в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. В каждом из городов пройдут встречи предпринимательского сообщества.
Планируется, что фестивали в рамках проекта станут городскими событиями для предпринимателей любого масштаба — от начинающих до управляющих крупных компаний. Программа проекта объединяет конференции с участием ведущих российских экономистов, представителей регуляторов и вузов, открытые дискуссии о бизнесе от предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний и экспертов в регионах, а также обучающие программы для начинающих предпринимателей и нетворкинг с представителями локального и федерального бизнеса.
Исследования локального бизнеса пройдут в нескольких форматах, включая изучение конъюнктуры регионов на основе данных внутренней аналитической платформы Т-Банка (T-Data) и анализа местного рынка, опросы жителей городов, выявление брендов, которые формируют идентичность региона, дискуссии с местными предпринимателями.
"Локальный код — это один из первых интерактивных проектов о бизнесе в регионах с акцентом на малом и среднем предпринимательстве. Проект посвящен силе локального бизнеса — предпринимателям и компаниям, которые формируют экономику, городскую среду и сообщества в своих регионах. Мы видим, что в разных городах формируются собственные подходы к развитию бизнеса, локальные сообщества и сильные независимые компании. Для нас важно показать, чем сегодня живет бизнес в разных регионах России и какие решения помогают ему развиваться", - приводятся в сообщении слова руководителя управления развития малого бизнеса Т-Бизнеса Егора Раннева.
 
ВладивостокНовосибирскТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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