Т-Банк запустил всероссийскую бизнес-экспедицию

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил проект "Локальный код", направленный на изучение особенностей предпринимательства, поддержку и развитие деловой активности в регионах, говорится в сообщении компании.

В числе задач проекта - создание эффективной платформы для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России, исследование и выявление бизнес-лидеров региона и перспективных ниш, а также создание "карты" локального бизнеса в регионах.

"Локальный код" пройдет в экспедиционном формате и объединит фестивали, мероприятия для предпринимателей и бизнес-исследования на местах. Экспедиция стартовала во Владивостоке и далее отправится по маршруту Новосибирск — Екатеринбург — Казань — Краснодар. Кроме крупных мероприятий по маршруту запланированы пять остановок — в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. В каждом из городов пройдут встречи предпринимательского сообщества.

Планируется, что фестивали в рамках проекта станут городскими событиями для предпринимателей любого масштаба — от начинающих до управляющих крупных компаний. Программа проекта объединяет конференции с участием ведущих российских экономистов, представителей регуляторов и вузов, открытые дискуссии о бизнесе от предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний и экспертов в регионах, а также обучающие программы для начинающих предпринимателей и нетворкинг с представителями локального и федерального бизнеса.

Исследования локального бизнеса пройдут в нескольких форматах, включая изучение конъюнктуры регионов на основе данных внутренней аналитической платформы Т-Банка (T-Data) и анализа местного рынка, опросы жителей городов, выявление брендов, которые формируют идентичность региона, дискуссии с местными предпринимателями.