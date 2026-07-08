РПЦ не будет использовать музыку в богослужениях, заявил священник

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в среду.

"В обозримом будущем вряд ли что-то изменится… Едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода", – сказал он на пресс-конференции о первом фестивале авторской песни и ремесел "Семья и мир", отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ.

Хоры в приходах Русской православной церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу.