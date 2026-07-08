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РПЦ не будет использовать музыку в богослужениях, заявил священник - РИА Новости, 08.07.2026
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Религия
 
18:53 08.07.2026

РПЦ не будет использовать музыку в богослужениях, заявил священник

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНоты в зале Московской консерватории
Ноты в зале Московской консерватории - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ноты в зале Московской консерватории
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в среду.
"В обозримом будущем вряд ли что-то изменится… Едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода", – сказал он на пресс-конференции о первом фестивале авторской песни и ремесел "Семья и мир", отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ.
Хоры в приходах Русской православной церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу.
"Конечно, облегчило бы нам жизнь, если бы у нас было какое-то сопровождение. Я не говорю про большой орган – хотя бы гитара или что-нибудь, что держало бы тон. Но если бабушки поют с душой, и ты это понимаешь – тебе уже ничего не нужно", – заключил Гелеван.
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