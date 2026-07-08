Священник рассказал, какое творчество приветствует Русская церковь

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Русская православная церковь приветствует любое творчество, которое помогает человеку найти путь к спасению, сообщил священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

"Церковь всегда приветствует творчество, которое помогает человеку найти путь к спасению. Церковь всегда обращает внимание на одно - чтобы это творчество было во благо", - сказал протоиерей Гелеван на пресс-конференции, посвященной фестивалю "Семья и мир", в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Священник подчеркнул, что творчество - это Божие благословение, оно выделяет человека из животного мира, уподобляя его Богу.