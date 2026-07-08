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Священник рассказал, какое творчество приветствует Русская церковь - РИА Новости, 08.07.2026
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Религия
 
18:51 08.07.2026

Священник рассказал, какое творчество приветствует Русская церковь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Распятие в руках священнослужителя
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Русская православная церковь приветствует любое творчество, которое помогает человеку найти путь к спасению, сообщил священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.
"Церковь всегда приветствует творчество, которое помогает человеку найти путь к спасению. Церковь всегда обращает внимание на одно - чтобы это творчество было во благо", - сказал протоиерей Гелеван на пресс-конференции, посвященной фестивалю "Семья и мир", в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Священник подчеркнул, что творчество - это Божие благословение, оно выделяет человека из животного мира, уподобляя его Богу.
Фестиваль "Семья и мир" пройдет 7–8 августа в поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области в рамках фестиваля авторской песни "Русский характер". Основная цель фестиваля – продвижение семейных ценностей, распространение традиций семьи через музыкальное и прикладное творчество. Свои концертные программы представят семейные творческие коллективы, бардовские дуэты.
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