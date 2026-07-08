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Священник рассказал, что нужно сделать в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2026
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Религия
 
08:04 08.07.2026
Священник рассказал, что нужно сделать в День семьи, любви и верности

Иерей Лукьянов: в день семьи, любви и верности стоит исповедаться и причаститься

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОткрытие памятника Петру и Февронии в Великом Новгороде
Открытие памятника Петру и Февронии в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Открытие памятника Петру и Февронии в Великом Новгороде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В день семьи, любви и верности председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посоветовал семейным православным христианам прийти на Литургию, исповедоваться и причаститься, а также помолиться о мире в семьях и благополучии детей.
  • День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля — в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В день семьи, любви и верности стоит исповедоваться и причаститься, а также помолиться о мире в семьях и благополучии детей, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля – в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. В 200 городах России 8 июля состоится Всероссийский парад семьи. Как отмечают организаторы, парад проходит ежегодно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Администрации президента России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ.
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"В этот день я посоветовал бы всем семейным православным христианам прийти на Литургию, исповедоваться, причаститься Святых Христовых Таин и попросить святых благоверных Петра и Февронию о мире в семьях, о добрых нравах и благополучии своих детей, особенно в будущей семейной жизни", – сказал отец Федор Лукьянов.
Он отметил, что для будущего семейного благополучия детей важно, чтобы они понимали главную роль Бога в своей жизни.
"Очень важно, чтобы дети понимали, что их главный Отец – именно сам Творец, и Он никогда не оставит Своих детей. Важно, чтобы наши дети умели обращаться к Нему, потому что земные родители не могут дать ребенку то, что может только Сам Бог. Например, встречу с любимым человеком, счастье, вечную жизнь", – заключил собеседник агентства.
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