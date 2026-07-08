Священник рассказал, что нужно сделать в День семьи, любви и верности

Краткий пересказ от РИА ИИ В день семьи, любви и верности председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посоветовал семейным православным христианам прийти на Литургию, исповедоваться и причаститься, а также помолиться о мире в семьях и благополучии детей.

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля — в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В день семьи, любви и верности стоит исповедоваться и причаститься, а также помолиться о мире в семьях и благополучии детей, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля – в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. В 200 городах России 8 июля состоится Всероссийский парад семьи. Как отмечают организаторы, парад проходит ежегодно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Администрации президента России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ.

"В этот день я посоветовал бы всем семейным православным христианам прийти на Литургию, исповедоваться, причаститься Святых Христовых Таин и попросить святых благоверных Петра и Февронию о мире в семьях, о добрых нравах и благополучии своих детей, особенно в будущей семейной жизни", – сказал отец Федор Лукьянов.

Он отметил, что для будущего семейного благополучия детей важно, чтобы они понимали главную роль Бога в своей жизни.