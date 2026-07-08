Священник рассказал о духовном смысле Дня семьи, любви и верности

Краткий пересказ от РИА ИИ Смысл истории князей Петра и Февронии Муромских заключается в том, что любовь выше любой земной власти, а приоритет духовного над материальным приносит счастье, рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Смысл истории князей Петра и Февронии Муромских и Дня семьи, который отмечается в день их памяти, заключается в том, что любовь выше любой земной власти, а приоритет духовного над материальным приносит счастье, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля – в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских.

"Житие святых Петра и Февронии – это пример торжества любви над земными понятиями власти и богатства. То, что святой Пётр отказался отречься от своей супруги ради возвращения на княжеский трон в Муроме, свидетельствует, что власть любви выше любой земной власти. Потому что любовь положена Богом в основание всего мироздания", – сказал отец Федор Лукьянов.

Он отметил, что любовь соединяет двоих в семью – брачный союз, "а на союзе семей строится любое крепкое государство". Поэтому, продолжил он, во многих европейских странах "нарушение законов традиционной семьи неизбежно влечет за собой и кризис государственных институтов".

"Самое удивительное, что после выбора, который сделал князь Петр, народ и бояре, раскаявшись, снова приглашают Петра на княжение, но уже вместе с любимой супругой княгиней Февронией. Этот исторический пример показывает, что приоритет истинно духовного начала над материальным благополучием в конечном итоге всегда приносит счастье как отдельно взятой семье, так и всему народу", – заключил собеседник агентства.