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Священник рассказал о духовном смысле Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2026
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Религия
 
01:24 08.07.2026
Священник рассказал о духовном смысле Дня семьи, любви и верности

Иерей Лукьянов: история Петра и Февронии учит, что любовь выше земной власти

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПамятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смысл истории князей Петра и Февронии Муромских заключается в том, что любовь выше любой земной власти, а приоритет духовного над материальным приносит счастье, рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
  • День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Смысл истории князей Петра и Февронии Муромских и Дня семьи, который отмечается в день их памяти, заключается в том, что любовь выше любой земной власти, а приоритет духовного над материальным приносит счастье, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля – в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских.
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"Житие святых Петра и Февронии – это пример торжества любви над земными понятиями власти и богатства. То, что святой Пётр отказался отречься от своей супруги ради возвращения на княжеский трон в Муроме, свидетельствует, что власть любви выше любой земной власти. Потому что любовь положена Богом в основание всего мироздания", – сказал отец Федор Лукьянов.
Он отметил, что любовь соединяет двоих в семью – брачный союз, "а на союзе семей строится любое крепкое государство". Поэтому, продолжил он, во многих европейских странах "нарушение законов традиционной семьи неизбежно влечет за собой и кризис государственных институтов".
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"Самое удивительное, что после выбора, который сделал князь Петр, народ и бояре, раскаявшись, снова приглашают Петра на княжение, но уже вместе с любимой супругой княгиней Февронией. Этот исторический пример показывает, что приоритет истинно духовного начала над материальным благополучием в конечном итоге всегда приносит счастье как отдельно взятой семье, так и всему народу", – заключил собеседник агентства.
В День семьи, любви и верности пройдет Всероссийский парад семьи. Как отмечают организаторы, парад проходит ежегодно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Администрации президента России. В 2026 году 8 июля парад пройдет более чем в 200 городах России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ.
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