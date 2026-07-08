ВС России поразили в Запорожской области локомотивы, использовавшиеся ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения локомотивов в Запорожской области.
- Локомотивы были поражены беспилотниками "Герань" и использовались в интересах ВСУ в районе Казаковского Запорожской области.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения в Запорожской области локомотивов, использовавшихся в интересах ВСУ.
На кадрах видно поражение беспилотниками "Герань" локомотивов - по данным Минобороны, они использовались в интересах ВСУ в районе Казаковского Запорожской области.