ВС России нанесли удар по логистическим центрам и объектам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли поражение логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18