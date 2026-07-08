ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинские формирования за сутки в зоне работы российской группировки "Запад" потеряли более 220 военнослужащих и британский зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании", - добавили в МО РФ.