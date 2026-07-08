Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинские формирования за сутки в зоне работы российской группировки "Запад" потеряли более 220 военнослужащих и британский зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Щурово в ДНР, Подлиман, Курочкино, Нечволодовка и Касьяновка Харьковской области.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
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