Суд утвердил взыскание с Euroclear в пользу "Росгосстрах Жизни"

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с решением нижестоящего суда о взыскании с бельгийского Euroclear Bank около 412 миллионов рублей в пользу «Росгосстраха Жизнь».

Апелляционная инстанция отклонила жалобы истца и ответчика на решение арбитражного суда Москвы, принятое в марте, после чего оно вступило в законную силу.

Исковое заявление было подано в апреле 2025 года и касалось взыскания убытков по заблокированным из-за санкций гособлигациям и еврооблигациям РЖД.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску страховой компании "Росгосстрах Жизнь" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,8 миллиона долларов, более 1,6 миллиона швейцарских франков и около 212 тысяч евро (в сумме – около 412 миллионов на момент вынесения решения).

Как следует из опубликованного в среду постановления суда, апелляционная инстанция отклонила жалобы истца и ответчика на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы , после чего оно вступило в законную силу.

Речь в исковом заявлении, поданном в апреле 2025 года, идет о взыскании убытков в размере дохода по принадлежащим страховщику гособлигациям внешнего облигационного займа РФ и еврооблигациям РЖД, которые были заблокированы европейским депозитарием из-за санкций.

Суд первой инстанции с учетом срока исковой давности удовлетворил исковые требования частично. Истец просил взыскать с крупного европейского депозитария свыше 5,1 миллиона долларов, более 1,3 миллиона евро и более 1,6 миллиона швейцарских франков.

По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "СК "Росгосстрах Жизнь" сейчас является БМ-Банк из группы ВТБ.

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.