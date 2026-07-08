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Суд утвердил взыскание с Euroclear в пользу "Росгосстрах Жизни" - РИА Новости, 08.07.2026
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17:35 08.07.2026
Суд утвердил взыскание с Euroclear в пользу "Росгосстрах Жизни"

Суд утвердил взыскание 412 млн рублей с Euroclear в пользу "Росгосстрах Жизни"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с решением нижестоящего суда о взыскании с бельгийского Euroclear Bank около 412 миллионов рублей в пользу «Росгосстраха Жизнь».
  • Апелляционная инстанция отклонила жалобы истца и ответчика на решение арбитражного суда Москвы, принятое в марте, после чего оно вступило в законную силу.
  • Исковое заявление было подано в апреле 2025 года и касалось взыскания убытков по заблокированным из-за санкций гособлигациям и еврооблигациям РЖД.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску страховой компании "Росгосстрах Жизнь" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,8 миллиона долларов, более 1,6 миллиона швейцарских франков и около 212 тысяч евро (в сумме – около 412 миллионов на момент вынесения решения).
Как следует из опубликованного в среду постановления суда, апелляционная инстанция отклонила жалобы истца и ответчика на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
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Речь в исковом заявлении, поданном в апреле 2025 года, идет о взыскании убытков в размере дохода по принадлежащим страховщику гособлигациям внешнего облигационного займа РФ и еврооблигациям РЖД, которые были заблокированы европейским депозитарием из-за санкций.
Суд первой инстанции с учетом срока исковой давности удовлетворил исковые требования частично. Истец просил взыскать с крупного европейского депозитария свыше 5,1 миллиона долларов, более 1,3 миллиона евро и более 1,6 миллиона швейцарских франков.
По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "СК "Росгосстрах Жизнь" сейчас является БМ-Банк из группы ВТБ.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
В связи с заморозкой многие банки, компании и физлица РФ подали в России иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.
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