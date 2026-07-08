Суд в США отказал россиянину Ольшанскому в переводе под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральный суд США отказал Олегу Ольшанскому в переводе под домашний арест.

В поддержку освобождения Ольшанского в суд были направлены обращения его родственников и главы консульского отдела посольства России в США.

Ольшанский и Сергей Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ и в отмывании денег, им грозит до 40 лет лишения свободы и крупные штрафы.

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Федеральный суд США отказал россиянину Олегу Ольшанскому, находящемуся в тюрьме округа Орандж в штате Флорида, в переводе под домашний арест, несмотря на ходатайства его родственников и посольства России в Вашингтоне, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Как выяснило агентство, в поддержку освобождения Ольшанского в суд были направлены обращения его супруги, отца, а также главы консульского отдела посольства России США Игоря Гладких.

В письме дипломат сообщил, что российская сторона не будет выдавать Ольшанскому паспорт или иной проездной документ до полного завершения уголовного разбирательства, а также не предпримет никаких действий, которые могли бы способствовать его выезду с территории США.

"Ни одно условие или совокупность условий освобождения не смогут в разумной степени гарантировать явку обвиняемого в суд", - говорится в постановлении суда.

В связи с этим Ольшанский останется под стражей до дальнейших судебных разбирательств.

Первое заседание коллегии присяжных по делу Ольшанского и Сергея Ивина состоится не ранее 1 сентября.

Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Прокуратура США требует конфисковать не менее 350 миллионов долларов по их делу. Им грозит до 40 лет лишения свободы и крупные штрафы.