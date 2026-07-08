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Суд в США отказал россиянину Ольшанскому в переводе под домашний арест - РИА Новости, 08.07.2026
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07:39 08.07.2026
Суд в США отказал россиянину Ольшанскому в переводе под домашний арест

РИА Новости: американский суд отказал Ольшанскому в переводе под домашний арест

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральный суд США отказал Олегу Ольшанскому в переводе под домашний арест.
  • В поддержку освобождения Ольшанского в суд были направлены обращения его родственников и главы консульского отдела посольства России в США.
  • Ольшанский и Сергей Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ и в отмывании денег, им грозит до 40 лет лишения свободы и крупные штрафы.
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Федеральный суд США отказал россиянину Олегу Ольшанскому, находящемуся в тюрьме округа Орандж в штате Флорида, в переводе под домашний арест, несмотря на ходатайства его родственников и посольства России в Вашингтоне, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
Как выяснило агентство, в поддержку освобождения Ольшанского в суд были направлены обращения его супруги, отца, а также главы консульского отдела посольства России в США Игоря Гладких.
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В письме дипломат сообщил, что российская сторона не будет выдавать Ольшанскому паспорт или иной проездной документ до полного завершения уголовного разбирательства, а также не предпримет никаких действий, которые могли бы способствовать его выезду с территории США.
"Ни одно условие или совокупность условий освобождения не смогут в разумной степени гарантировать явку обвиняемого в суд", - говорится в постановлении суда.
В связи с этим Ольшанский останется под стражей до дальнейших судебных разбирательств.
Первое заседание коллегии присяжных по делу Ольшанского и Сергея Ивина состоится не ранее 1 сентября.
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