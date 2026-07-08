Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российских вузах обучаются более 400 тысяч иностранных студентов.
- Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов выразил уверенность, что целевой показатель в 500 тысяч иностранных студентов будет выполнен.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В российских вузах обучаются более 400 тысяч иностранных студентов, сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
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"На недавнем совещании в Минобре (министерство науки и высшего образования РФ – ред.) звучала цифра порядка 400 с небольшим тысяч иностранных студентов, которые учатся (в российских вузах. – ред.)", - сказал Шевцов в ходе дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он уточнил, что есть вопросы, связанные с методикой подсчета, - находятся ли все эти студенты на территории РФ, учтены ли подготовительные факультеты и языковые группы.
При этом Шевцов выразил уверенность, что целевой показатель в 500 тысяч иностранных студентов будет выполнен.
"Цифра сама по себе колоссальнейшая, и я думаю, что в любом случае она будет выполнена. Здесь сомнений у нас нет", - добавил он.
Вместе с тем замглавы Россотрудничества подчеркнул, что при наборе иностранных студентов важно не только достичь целевой цифры, но и обеспечить качество - в Россию должен приехать максимально талантливый абитуриент.
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