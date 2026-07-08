В российских вузах обучаются более 400 тысяч иностранных студентов.

"На недавнем совещании в Минобре (министерство науки и высшего образования РФ – ред.) звучала цифра порядка 400 с небольшим тысяч иностранных студентов, которые учатся (в российских вузах. – ред.)", - сказал Шевцов в ходе дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Шевцов выразил уверенность, что целевой показатель в 500 тысяч иностранных студентов будет выполнен.

"Цифра сама по себе колоссальнейшая, и я думаю, что в любом случае она будет выполнена. Здесь сомнений у нас нет", - добавил он.