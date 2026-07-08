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СМИ: ближневосточные страны посылают США и Ирану сигналы о деэскалации - РИА Новости, 08.07.2026
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05:43 08.07.2026
СМИ: ближневосточные страны посылают США и Ирану сигналы о деэскалации

CNN: ближневосточные страны пытаются предотвратить эскалацию конфликта с Ираном

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые ближневосточные страны пытаются предотвратить эскалацию конфликта между США и Ираном, направляя сигналы обеим сторонам.
  • Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары США по югу Ирана.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Некоторые ближневосточные страны стремятся предотвратить эскалацию конфликта между США и Ираном, направляя сигналы об этом обеим сторонам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в регионе.
Ранее центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары США по югу Ирана.
"Некоторые региональные союзники направляют сигналы США и Ирану, пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию боевых действий и сохранить режим прекращения огня", - говорится в сообщении телеканала.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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