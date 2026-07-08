В Ставрополе допросили женщину, угрожавшую ребенку ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Ставрополя заподозрили в хулиганстве после угроз ребенку ножом.
- Причиной угроз, по словам подозреваемой, стали несовершеннолетние, игравшие во дворе и не реагировавшие на ее замечания.
ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Следователи допросили жительницу Ставрополя, подозреваемую в хулиганстве после угроз ребенку ножом, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В Ставрополе следователи СК России установили личность женщины, совершившей противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. В ходе допроса 48-летняя подозреваемая пояснила, что причиной произошедшего стали несовершеннолетние, игравшие во дворе и не реагировавшие на её замечания", – говорится в релизе.
Во вторник СУСК сообщало, что во дворе на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе женщина, возмущенная шумом детей, взяла кухонный нож и направилась к ребенку, угрожая проколоть колеса его велосипеда. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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