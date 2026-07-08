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В Ставрополе допросили женщину, угрожавшую ребенку ножом - РИА Новости, 08.07.2026
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14:10 08.07.2026 (обновлено: 14:20 08.07.2026)
В Ставрополе допросили женщину, угрожавшую ребенку ножом

В Ставрополе допросили угрожавшую ребенку проколоть шины велосипеда женщину

© СУ СКР по Ставропольскому краюДопрос женщины, угрожавшей ребенку ножом. Кадр видео
Допрос женщины, угрожавшей ребенку ножом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© СУ СКР по Ставропольскому краю
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Ставрополя заподозрили в хулиганстве после угроз ребенку ножом.
  • Причиной угроз, по словам подозреваемой, стали несовершеннолетние, игравшие во дворе и не реагировавшие на ее замечания.
ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Следователи допросили жительницу Ставрополя, подозреваемую в хулиганстве после угроз ребенку ножом, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ставрополе следователи СК России установили личность женщины, совершившей противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. В ходе допроса 48-летняя подозреваемая пояснила, что причиной произошедшего стали несовершеннолетние, игравшие во дворе и не реагировавшие на её замечания", – говорится в релизе.
© СУ СКР по Ставропольскому краюЖенщина угрожает ребенку ножом в Ставрополе. Кадр видео
Женщина угрожает ребенку ножом в Ставрополе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© СУ СКР по Ставропольскому краю
Женщина угрожает ребенку ножом в Ставрополе. Кадр видео
Во вторник СУСК сообщало, что во дворе на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе женщина, возмущенная шумом детей, взяла кухонный нож и направилась к ребенку, угрожая проколоть колеса его велосипеда. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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