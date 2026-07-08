В Ставрополе допросили женщину, угрожавшую ребенку ножом

Во вторник СУСК сообщало, что во дворе на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе женщина, возмущенная шумом детей, взяла кухонный нож и направилась к ребенку, угрожая проколоть колеса его велосипеда. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).