Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер заявил, что будет поддерживать связь с президентом США Дональдом Трампом после ухода с поста.

Он объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах, наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем.

Стармер подчеркнул важность стратегического альянса между Великобританией и США в сфере обороны.

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет поддерживать связь с президентом США Дональдом Трампом после ухода с поста.

Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.

"Да. И мы будем поддерживать связь", - заявил он в интервью телеканалу Sky News на полях саммита НАТО в Анкаре в ответ на вопрос о том, пожелал ли ему Трамп удачи на прощание.

Премьер также заявил, что всегда ладил с Трампом на человеческом уровне. По его словам, хорошие отношения лидеров важны из-за стратегического альянса двух стран.

"Стратегический альянс между Великобританией и США чрезвычайно важен в сфере обороны. Во всем, что касается нашей обороны, нашей безопасности и нашей разведки, где мы работаем вместе 24 часа в сутки семь дней в неделю", - добавил он.