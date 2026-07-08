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Стармер заявил, что будет поддерживать связь с Трампом после ухода с поста - РИА Новости, 08.07.2026
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18:59 08.07.2026

Стармер заявил, что будет поддерживать связь с Трампом после ухода с поста

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер заявил, что будет поддерживать связь с президентом США Дональдом Трампом после ухода с поста.
  • Он объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах, наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем.
  • Стармер подчеркнул важность стратегического альянса между Великобританией и США в сфере обороны.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет поддерживать связь с президентом США Дональдом Трампом после ухода с поста.
Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.
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"Да. И мы будем поддерживать связь", - заявил он в интервью телеканалу Sky News на полях саммита НАТО в Анкаре в ответ на вопрос о том, пожелал ли ему Трамп удачи на прощание.
Премьер также заявил, что всегда ладил с Трампом на человеческом уровне. По его словам, хорошие отношения лидеров важны из-за стратегического альянса двух стран.
"Стратегический альянс между Великобританией и США чрезвычайно важен в сфере обороны. Во всем, что касается нашей обороны, нашей безопасности и нашей разведки, где мы работаем вместе 24 часа в сутки семь дней в неделю", - добавил он.
Ранее Трамп заявил, что он и Бернем не совпадают во взглядах. На вопрос, хочет ли он быть первым мировым лидером, которого посетит новый премьер Великобритании, Трамп ответил отрицательно.
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