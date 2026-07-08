США подготовят список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп поручил прекратить торговлю с Испанией.
- Минфин США совместно с аппаратом торгового представителя и минторгом подготовит список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго.
- Испанское правительство считает двусторонние отношения с США выгодными для обеих стран и реагирует на угрозы Трампа со спокойствием.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США в ближайшие дни подготовят для американского президента Дональда Трампа список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго, после его поручения прекратить торговлю с Испанией, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
Трамп в среду заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по НАТО. Однако власти Испании восприняли угрозы Трампа "со спокойствием и нормальностью". Испанское правительство настаивает, что двусторонние отношения между Испанией и США выгодны обеим странам как в торговой сфере, так и в области обороны.