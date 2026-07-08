США подготовят список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США в ближайшие дни подготовят для американского президента Дональда Трампа список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго, после его поручения прекратить торговлю с Испанией, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.