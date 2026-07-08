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США подготовят список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго - РИА Новости, 08.07.2026
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19:59 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
США подготовят список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго

WSJ: для Трампа подготовят список испанских товаров для возможного эмбарго

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поручил прекратить торговлю с Испанией.
  • Минфин США совместно с аппаратом торгового представителя и минторгом подготовит список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго.
  • Испанское правительство считает двусторонние отношения с США выгодными для обеих стран и реагирует на угрозы Трампа со спокойствием.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США в ближайшие дни подготовят для американского президента Дональда Трампа список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго, после его поручения прекратить торговлю с Испанией, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"(Американский - ред.) минфин будет работать с аппаратом торгового представителя США и минторгом, чтобы в ближайшие дни предоставить президенту список испанских товаров, которые могут попасть под эмбарго", - пишет WSJ, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Трамп в среду заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по НАТО. Однако власти Испании восприняли угрозы Трампа "со спокойствием и нормальностью". Испанское правительство настаивает, что двусторонние отношения между Испанией и США выгодны обеим странам как в торговой сфере, так и в области обороны.
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