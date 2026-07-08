Только США могут извлечь уран из ядерных объектов Ирана, считает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут извлечь уран из ядерных объектов Ирана, поскольку он находится слишком глубоко под землей.
- МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Только США могут извлечь погребенный под землей уран из ядерных объектов Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп ранее заявлял, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.