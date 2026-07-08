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Только США могут извлечь уран из ядерных объектов Ирана, считает Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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18:16 08.07.2026
Только США могут извлечь уран из ядерных объектов Ирана, считает Трамп

Трамп: только США могут извлечь уран из ядерных объектов Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут извлечь уран из ядерных объектов Ирана, поскольку он находится слишком глубоко под землей.
  • МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Только США могут извлечь погребенный под землей уран из ядерных объектов Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Это находится так глубоко под землей, что никто не сможет это добыть, кроме нас", – сказал он журналистам на полях саммита НАТО в Турции.
Трамп ранее заявлял, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.
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