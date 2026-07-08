Рейтинг@Mail.ru
"Цель Америки". В США выступили со срочным призывом в отношении России - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 08.07.2026 (обновлено: 13:46 08.07.2026)
"Цель Америки". В США выступили со срочным призывом в отношении России

TAC: налаживание отношений с Россией должно быть целью США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • The American Conservative пишет, что США должны стремиться к налаживанию отношений с Россией и прекращению украинского конфликта, а не к эскалации.
  • Издание отмечает, что масштабное американское военное присутствие в Европе вызывает опасения Кремля и подкрепляет мнение о том, что Вашингтон не может добиться прочного мира на Украине, отмечает издание.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США должны стремиться к налаживанию отношений с Россией и прекращению украинского конфликта, а не к эскалации, пишет The Amercian Conservative.

"И действительно, когда речь идет о России, цель Америки должна заключаться в предотвращении конфликта, а не в его провоцировании. Наш главный интерес, как было изложено в прошлогодней Стратегии национальной безопасности, состоит в прекращении кровопролития на Украине и восстановлении "стратегической стабильности", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Мендель сделала заявление после слов Трампа об украинском конфликте
Вчера, 08:34
В статье отмечается, что масштабное американское военное присутствие в Европе стало камнем преткновения, так как оно вызывает опасения Кремля относительно угрозы с востока и подкрепляет мнение о том, что Вашингтон не может добиться прочного мира на Украине.

Можно даже утверждать, что увеличение расходов Европы на оборону противоречит долгосрочным интересам Америки, поэтому, если мы действительно заинтересованы в достижении "стратегической стабильности", поощрение масштабной программы перевооружения представляется совершенно неправильным подходом, пишет издание.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на саммите НАТО
Вчера, 09:59
 
В миреЕвропаДональд ТрампРоссияАмерика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала