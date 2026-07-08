"Цель Америки". В США выступили со срочным призывом в отношении России

В статье отмечается, что масштабное американское военное присутствие в Европе стало камнем преткновения, так как оно вызывает опасения Кремля относительно угрозы с востока и подкрепляет мнение о том, что Вашингтон не может добиться прочного мира на Украине.



Можно даже утверждать, что увеличение расходов Европы на оборону противоречит долгосрочным интересам Америки, поэтому, если мы действительно заинтересованы в достижении "стратегической стабильности", поощрение масштабной программы перевооружения представляется совершенно неправильным подходом, пишет издание.



Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.