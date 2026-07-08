Краткий пересказ от РИА ИИ
- The American Conservative пишет, что США должны стремиться к налаживанию отношений с Россией и прекращению украинского конфликта, а не к эскалации.
- Издание отмечает, что масштабное американское военное присутствие в Европе вызывает опасения Кремля и подкрепляет мнение о том, что Вашингтон не может добиться прочного мира на Украине, отмечает издание.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США должны стремиться к налаживанию отношений с Россией и прекращению украинского конфликта, а не к эскалации, пишет The Amercian Conservative.
"И действительно, когда речь идет о России, цель Америки должна заключаться в предотвращении конфликта, а не в его провоцировании. Наш главный интерес, как было изложено в прошлогодней Стратегии национальной безопасности, состоит в прекращении кровопролития на Украине и восстановлении "стратегической стабильности", — говорится в публикации.
"И действительно, когда речь идет о России, цель Америки должна заключаться в предотвращении конфликта, а не в его провоцировании. Наш главный интерес, как было изложено в прошлогодней Стратегии национальной безопасности, состоит в прекращении кровопролития на Украине и восстановлении "стратегической стабильности", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что масштабное американское военное присутствие в Европе стало камнем преткновения, так как оно вызывает опасения Кремля относительно угрозы с востока и подкрепляет мнение о том, что Вашингтон не может добиться прочного мира на Украине.
Можно даже утверждать, что увеличение расходов Европы на оборону противоречит долгосрочным интересам Америки, поэтому, если мы действительно заинтересованы в достижении "стратегической стабильности", поощрение масштабной программы перевооружения представляется совершенно неправильным подходом, пишет издание.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
Можно даже утверждать, что увеличение расходов Европы на оборону противоречит долгосрочным интересам Америки, поэтому, если мы действительно заинтересованы в достижении "стратегической стабильности", поощрение масштабной программы перевооружения представляется совершенно неправильным подходом, пишет издание.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.