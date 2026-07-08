Пентагон заявил о завершении нового раунда ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральное командование ВС США заявило, что завершило новый раунд ударов по Ирану.

Удары были нанесены в ночь на среду 7 июля якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты завершили новый раунд ударов по Ирану, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

« "Силы Центрального командования США (CENTCOM) завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану 7 июля", — говорится в заявлении командования.

Всего, как утверждают в Пентагоне, было атаковано более 80 целей с целью лишить Тегеран возможности атаковать суда в Ормузском проливе.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки ИРИ против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив. Как утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника, эти удары были более масштабными, чем предыдущие.

По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на островах Кешм и Харк. В результате атаки получили ранения несколько человек.

В Пентагоне назвали удары по Ирану ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. При этом, как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном.