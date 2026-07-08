Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото

Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке

В США назвали новые удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, которые Центральное командование ВС США назвало ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Американский чиновник назвал новые удары более масштабными, чем предыдущие.

По словам неназванного американского чиновника, удары не будут «пропорциональными» и продлятся еще «некоторое время».

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В США назвали новые ответные американские удары по Ирану в ночь на среду более масштабными, чем предыдущие, утверждает телеканал В США назвали новые ответные американские удары по Ирану в ночь на среду более масштабными, чем предыдущие, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив

"Американский чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары США по Исламской Республике", - говорится в сообщении.

По словам американского чиновника, удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.

Как отмечает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника США, количество целей ударов на этот раз может быть "примерно в восемь раз больше, чем в предыдущем раунде ударов более недели назад".

Кроме того, неназванный американский чиновник в беседе с телеканалом CNN назвал удары по Ирану "наказанием". По словам чиновника, удары не будут "пропорциональными" и продлятся еще "некоторое время".