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В США назвали новые удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие - РИА Новости, 08.07.2026
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02:08 08.07.2026 (обновлено: 04:53 08.07.2026)
В США назвали новые удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие

NBC: новые удары США по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, которые Центральное командование ВС США назвало ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Американский чиновник назвал новые удары более масштабными, чем предыдущие.
  • По словам неназванного американского чиновника, удары не будут «пропорциональными» и продлятся еще «некоторое время».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В США назвали новые ответные американские удары по Ирану в ночь на среду более масштабными, чем предыдущие, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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"Американский чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары США по Исламской Республике", - говорится в сообщении.
По словам американского чиновника, удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.
Как отмечает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника США, количество целей ударов на этот раз может быть "примерно в восемь раз больше, чем в предыдущем раунде ударов более недели назад".
Кроме того, неназванный американский чиновник в беседе с телеканалом CNN назвал удары по Ирану "наказанием". По словам чиновника, удары не будут "пропорциональными" и продлятся еще "некоторое время".
Также неназванный американский чиновник при этом заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что удары США по Ирану, вероятно, продлятся несколько часов.
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