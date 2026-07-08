США хотят продолжать переговоры с Ираном, несмотря на удары, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вашингтон рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, несмотря на недавние удары по иранским объектам.

Центральное командование ВС США утверждало, что удары были ответом на предполагаемую атаку Тегерана на коммерческие суда.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в конце июня в Швейцарии, а второй ожидается 11 июля в Пакистане.

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Вашингтон, несмотря на недавние удары по иранским объектам, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, сообщает газета Вашингтон, несмотря на недавние удары по иранским объектам, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на предполагаемую атаку Тегерана на коммерческие суда.

"США продолжат переговоры с Ираном в направлении достижения окончательного соглашения", – пишет WSJ.

При этом, как отмечает издание, американский флот остается в режиме ожидания, чтобы возобновить блокаду иранских портов в случае получения соответствующего приказа от президента США Дональда Трампа.

Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер Al Rakayyat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений.

Первый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана прошел в конце июня в Швейцарии. Как сообщал телеканал Al Arabiya, ожидается, что делегации встретятся вновь 11 июля в Пакистане.