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США хотят продолжать переговоры с Ираном, несмотря на удары, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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01:51 08.07.2026
США хотят продолжать переговоры с Ираном, несмотря на удары, пишут СМИ

WSJ: США намерены продолжить переговоры с Ираном, несмотря на удары

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, несмотря на недавние удары по иранским объектам.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что удары были ответом на предполагаемую атаку Тегерана на коммерческие суда.
  • Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в конце июня в Швейцарии, а второй ожидается 11 июля в Пакистане.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Вашингтон, несмотря на недавние удары по иранским объектам, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на предполагаемую атаку Тегерана на коммерческие суда.
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"США продолжат переговоры с Ираном в направлении достижения окончательного соглашения", – пишет WSJ.
При этом, как отмечает издание, американский флот остается в режиме ожидания, чтобы возобновить блокаду иранских портов в случае получения соответствующего приказа от президента США Дональда Трампа.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер Al Rakayyat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений.
Первый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана прошел в конце июня в Швейцарии. Как сообщал телеканал Al Arabiya, ожидается, что делегации встретятся вновь 11 июля в Пакистане.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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