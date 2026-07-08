МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ответ на атаки Киева ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны РФ.

В результате группового удара российских Вооруженных сил было поражено предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для ракет "Фламинго".

ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих, восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177206 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30070 танков и других боевых бронированных машин, 1755 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35683 орудия полевой артиллерии и минометов, 65935 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Боец группировки войск "Восток" с позывным Цакони рассказал РИА Новости, что во время боев за населенный пункт Александровка в Днепропетровской области в одиночку отбил атаку группы боевиков ВСУ, вынудив их отступить.

Боевые расчеты воздушно-десантной дивизии позволили уничтожить инженерную технику ВСУ, которая устанавливала противотанковые рвы и "зубы дракона" в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

Украинских военнослужащих с высшим образованием, отправленных на подготовку в Польшу, обучали финские инструкторы, рассказал пленный военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Головко, прошедший такой курс.

Подлость ВСУ

Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности за катастрофические потери в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские полицейские угрожали жителям Константиновки в Донецкой Народной Республике, которая на тот момент находилась под контролем ВСУ, мобилизацией за отказ эвакуировать детей, рассказала РИА Новости беженка из города Юлия Пономарева.

Украинские военные получили приказ убивать мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики еще в 2025 году, когда они продолжали удерживать город, рассказал РИА Новости беженец.

Отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ абсолютно уникален в мировой истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удары по гражданским

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мелитополь, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Мужчина погиб, еще шесть человек, включая несовершеннолетнюю, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в селе Таврово Белгородской области, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

Один мирный житель Херсонской области погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Три человека, включая двухлетнего ребенка и беременную женщину, ранены при атаке ВСУ на АЗС в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Три человека ранены в ЛНР со вчерашнего дня в результате атак БПЛА ВСУ по автомобилям, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что впервые за долгое время стали поступать ответы международных правозащитных организаций, которые признают преступления Киева против мирного населения.

Террористическая сущность

"Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

Москва рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Киев от атак на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Взрыв в Монако был не последним ударом по Западу со стороны Украины, где сами западные страны и вырастили радикальный режим, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы, заявил Песков.

А мы предупреждали

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* хочет переложить на Польшу ответственность за кризис в польско-украинских отношениях, связанный с героизацией Киевом нацистских преступников, заявил журналистам директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий.

Депутаты Европейского парламента раскритиковали решение Украины назвать подразделение ВСУ в честь членов Украинской повстанческой армии**, заявив, что этот шаг не учитывает позицию Польши, следует из пресс-релиза на сайте ЕП.

Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник, представляющая Польшу, порвала флаг УПА** на заседании ЕП.

Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки нынешнего киевского режима, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сама сталкивается с результатами собственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговорный процесс

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс.

Момент для начала диалога с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта настал, считает министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Киев отказался от предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию украинского конфликта и пытается убедить Вашингтон принять свою позицию, утверждает газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников.

Президент США Дональд Трамп на закрытом заседании лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре не дал конкретные обещания по дальнейшей поддержке Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.

* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ